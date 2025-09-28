Il britannico Chris Kavanagh è l'arbitro designato dall'Uefa per dirigere Inter-Slavia Praga, gara valida per la seconda giornata di Phase League di Champions League 2025/26, in programma martedì sera. Il fischietto inglese si avvarrà dell'assistenza dei connazionali Dan Cook e Ian Hussin.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe champions league Champions – Inter-Slavia Praga affidata a Kavanagh: la designazione completa
coppe
Champions – Inter-Slavia Praga affidata a Kavanagh: la designazione completa
Il britannico Chris Kavanagh è l'arbitro designato dall'Uefa per dirigere Inter-Slavia Praga
Con Robert Jones nelle vesti di quarto ufficiale, sala VAR affidata alla coppia Jarred Gillet e Tiago Martins
© RIPRODUZIONE RISERVATA