Champions – Inter-Slavia Praga affidata a Kavanagh: la designazione completa

Il britannico Chris Kavanagh è l'arbitro designato dall'Uefa per dirigere Inter-Slavia Praga
Il britannico Chris Kavanagh è l'arbitro designato dall'Uefa per dirigere Inter-Slavia Praga, gara valida per la seconda giornata di Phase League di Champions League 2025/26, in programma martedì sera. Il fischietto inglese si avvarrà dell'assistenza dei connazionali Dan Cook e Ian Hussin.

Con Robert Jones nelle vesti di quarto ufficiale, sala VAR affidata alla coppia Jarred Gillet e Tiago Martins

