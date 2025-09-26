Il Liverpool lo aveva escluso, ma sarà lui a prendere il posto dell'infortunato Giovanni Leoni nella lista per la Champions League. Federico Chiesa sarà quindi a disposizione di Arne Slot in Coppa proprio perché la rottura del crociato ha fermato per l'intera stagione il difensore italiano. Il club inglese è tra le rivali dell'Inter ai gironi eliminatori sulla strada per la qualficazione agli ottavi.
Liverpool, Leoni out. In lista Champions rientra Chiesa
Martedì, dopo la gara con il Southampton, Federico - ai microfoni dei giornalisti - aveva detto: «Gioco per un top club, tra i primi tre al mondo. Ed è normale che acquistino giocatori top. È normale che la competizione all'interno della squadra sia così alta. Se non avessi voluto concorrenza sarei andato in un'altra squadra. Qui ce n'è tanta e io voglio giocare e penso che avere così tanta concorrenza ti porti ad essere un giocatore migliore. Sono grato per il contributo che sono riuscito a dare in Premier League, è quello che il club vuole per ogni suo calciatore, è quello che vuole l'allenatore e tutti i giocatori di questa squadra vogliono fare la differenza. Sono davvero felice per il momento che sto vivendo e lavorerò ancora più duramente per avere ulteriori chance in futuro».
