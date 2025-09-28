FC Inter 1908
Inter-Slavia Praga, le attività di vigilia: orari di conferenze e allenamenti

Gli orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 29 settembre
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Martedì 30 settembre alle ore 21:00 l'Inter affronterà a San Siro lo Slavia Praga per la seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025-2026.

Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 29 settembre.

    • Ore 11:00 Allenamento FC Internazionale Milano | BPER Training Centre, Appiano Gentile

    • Ore 14:00 Conferenza Stampa ufficiale FC Internazionale Milano | BPER Training Centre, Appiano Gentile

    • Ore 17:00 Conferenza Stampa ufficiale Slavia Praga | Stadio San Siro, Milano

    • Ore 18:00 Allenamento Slavia Praga | Stadio San Siro, Milano

