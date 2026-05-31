Si è conclusa, con la vittoria del Psg contro l'Arsenal, l'edizione della Champions League. Ma quanto hanno incassato le 36 squadre?

Si è conclusa, con la vittoria del Psg ai rigori contro l'Arsenal, l'edizione della Champions League. Ma quanto hanno incassato le 36 squadre che hanno partecipato all'edizione 2025/2026?

Calcio e Finanza ha stimato i premi per le quattro italiane partecipanti. La classifica completa – per quanto riguarda tutti i club stranieri – è stata invece realizzata sulla base delle stime dell’analista finanziario autore del blog Swiss Ramble, dietro il cui nickname si cela un ex investment banker britannico ora residente in svizzera.

Il PSG ha chiuso questa classifica al primo posto grazie al successo finale, che ha portato in dote al club oltre 145 milioni di euro. Segue l’Arsenal a quota 142 milioni di euro e chiude il podio il Bayern Monaco con più di 127 milioni di euro. Superano i 100 milioni anche Atletico Madrid, Barcellona, Liverpool e Real Madrid. Guardando invece alle altre italiane, si va dai 71 milioni dell’Inter ai poco più di 48 milioni del Napoli. In mezzo Atalanta (70 milioni) e Juventus (64 milioni).

Questa la graduatoria completa dei ricavi dalla Champions League nel 2025/26:

PSG – 145,5 milioni di euro

Arsenal – 142 milioni di euro

Bayern Monaco – 127,5 milioni di euro

Liverpool – 109,5 milioni di euro

Atletico Madrid – 107,5 milioni di euro

Real Madrid – 104,5 milioni di euro

Barcellona – 101,5 milioni di euro

Manchester City – 97 milioni di euro

Chelsea – 92 milioni di euro

Tottenham – 84 milioni di euro

Bayer Leverkusen – 80 milioni di euro

Sporting Lisbona – 76,5 milioni di euro

Inter – 71,3 milioni di euro

Atalanta – 70,4 milioni di euro

Borussia Dortmund – 70 milioni di euro

Newcastle – 65 milioni di euro

Juventus – 64,1 milioni di euro

Monaco – 55 milioni di euro

Benfica – 54 milioni di euro

Marsiglia – 53 milioni di euro

Galatasaray – 50 milioni di euro

Eintracht Francoforte – 49 milioni di euro

Napoli – 48,6 milioni di euro

Club Brugge – 48 milioni di euro

Olympiacos – 46 milioni di euro

Villarreal – 46 milioni di euro

PSV – 45 milioni di euro

Ajax – 43 milioni di euro

Bodo Glimt – 42 milioni di euro

Athletic Club – 39 milioni di euro

Copenaghen – 38 milioni di euro

Qarabag – 36 milioni di euro

Royal USG – 33 milioni di euro

Pafos – 30 milioni di euro

Slavia Praga – 30 milioni di euro

Kairat Almaty – 21 milioni di euro