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Champions League 2025/26, la graduatoria dei ricavi: Inter 13esima, tutte le cifre

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Si è conclusa, con la vittoria del Psg contro l'Arsenal, l'edizione della Champions League. Ma quanto hanno incassato le 36 squadre?
Daniele Mari Direttore 

Si è conclusa, con la vittoria del Psg ai rigori contro l'Arsenal, l'edizione della Champions League. Ma quanto hanno incassato le 36 squadre che hanno partecipato all'edizione 2025/2026?

Calcio e Finanza ha stimato i premi per le quattro italiane partecipanti. La classifica completa – per quanto riguarda tutti i club stranieri – è stata invece realizzata sulla base delle stime dell’analista finanziario autore del blog Swiss Ramble, dietro il cui nickname si cela un ex investment banker britannico ora residente in svizzera.

Champions League 2025/26, la graduatoria dei ricavi: Inter 13esima, tutte le cifre- immagine 2
Getty Images

Il PSG ha chiuso questa classifica al primo posto grazie al successo finale, che ha portato in dote al club oltre 145 milioni di euro. Segue l’Arsenal a quota 142 milioni di euro e chiude il podio il Bayern Monaco con più di 127 milioni di euro. Superano i 100 milioni anche Atletico Madrid, Barcellona, Liverpool e Real Madrid. Guardando invece alle altre italiane, si va dai 71 milioni dell’Inter ai poco più di 48 milioni del Napoli. In mezzo Atalanta (70 milioni) e Juventus (64 milioni).

Questa la graduatoria completa dei ricavi dalla Champions League nel 2025/26:

  • PSG – 145,5 milioni di euro

  • Arsenal – 142 milioni di euro

  • Bayern Monaco – 127,5 milioni di euro

  • Liverpool – 109,5 milioni di euro

  • Atletico Madrid – 107,5 milioni di euro

  • Real Madrid – 104,5 milioni di euro

  • Barcellona – 101,5 milioni di euro

  • Manchester City – 97 milioni di euro

  • Chelsea – 92 milioni di euro

  • Tottenham – 84 milioni di euro

  • Bayer Leverkusen – 80 milioni di euro

  • Sporting Lisbona – 76,5 milioni di euro

  • Inter – 71,3 milioni di euro

  • Atalanta – 70,4 milioni di euro

  • Borussia Dortmund – 70 milioni di euro

  • Newcastle – 65 milioni di euro

  • Juventus – 64,1 milioni di euro

  • Monaco – 55 milioni di euro

  •  Benfica – 54 milioni di euro

  • Marsiglia – 53 milioni di euro

  • Galatasaray – 50 milioni di euro

  • Eintracht Francoforte – 49 milioni di euro

  • Napoli – 48,6 milioni di euro

  • Club Brugge – 48 milioni di euro

  • Olympiacos – 46 milioni di euro

  • Villarreal – 46 milioni di euro

  • PSV – 45 milioni di euro

  • Ajax – 43 milioni di euro

  • Bodo Glimt – 42 milioni di euro

  • Athletic Club – 39 milioni di euro

  • Copenaghen – 38 milioni di euro

  • Qarabag – 36 milioni di euro

  • Royal USG – 33 milioni di euro

  • Pafos – 30 milioni di euro

  • Slavia Praga – 30 milioni di euro

  • Kairat Almaty – 21 milioni di euro

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