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Il PSG vince la Champions League e resta campione d’Europa: Arsenal KO ai rigori

Il PSG vince la Champions League e resta campione d’Europa: Arsenal KO ai rigori - immagine 1
La formazione parigina si aggiudica il trofeo per la seconda volta di fila al termine di una gara equilibrata alla Puskas Arena di Budapest: decisivo l'errore di Gabriel
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il PSG è campione d'Europa. La squadra di Luis Enrique alza al cielo di Budapest la 'Coppa dalle Grandi Orecchie' al termine di un match combattissimo, deciso al termine dei 120 minuti.

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BUDAPEST, HUNGARY - MAY 30: Players of Paris Saint-Germain celebrate after Desire Doue of Paris Saint-Germain (not pictured) scores the team's second penalty in the penalty shoot out during the UEFA Champions League Final 2026 match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC at Puskas Arena on May 30, 2026 in Budapest, Hungary. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Per i parigini si tratta della seconda Champions League nella storia del club, un successo che si aggiunge ad una stagione trionfale con la vittoria del titolo di Ligue 1.

Gara equilibrata alla Puskas Arena di Budapest, con due lampi nel corso dei 90 minuti regolamentari: il primo è di Kai Havertz, l'uomo delle finali, che dopo il gol contro il Chelsea a Oporto contro il City nel 2021 mette a segno un'altra rete nell'ultimo atto della Champions League, eguagliando Cristiano Ronaldo e Mandzukic.

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Getty Images

Nel secondo tempo si accende Khvicha Kvaratskhelia, che viene atterrato in area di rigore da Mosquera: Dembélé non sbaglia e spiazza Raya, firmando la rete dell'1-1.

La gara si conclude sul risultato di parità, così come i due tempi supplementari: sono necessari i calci di rigore per decretare la squadra campione d'Europa.

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BUDAPEST, HUNGARY - MAY 30: Achraf Hakimi and Khvicha Kvaratskhelia of Paris Saint-Germain celebrate after defeating Arsenal in the penalty shootout during the UEFA Champions League Final 2026 match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC at Puskas Arena on May 30, 2026 in Budapest, Hungary. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Nella lotteria finale, gli errori portano la firma di Eze (Arsenal), Nuno Mendes (PSG) e Gabriel (Arsenal), mentre segnano Goncalo Ramos (PSG), Gyokeres (Arsenal), Doué (PSG), Rice (Arsenal), Hakimi (PSG), Martinelli (Arsenal), Beraldo (PSG).

Il PSG resta campione d'Europa: Luis Enrique alza al cielo di Budapest la Champions League.

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