Il PSG è campione d'Europa. La squadra di Luis Enrique alza al cielo di Budapest la 'Coppa dalle Grandi Orecchie' al termine di un match combattissimo, deciso al termine dei 120 minuti.
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Il PSG vince la Champions League e resta campione d’Europa: Arsenal KO ai rigori
Per i parigini si tratta della seconda Champions League nella storia del club, un successo che si aggiunge ad una stagione trionfale con la vittoria del titolo di Ligue 1.
Gara equilibrata alla Puskas Arena di Budapest, con due lampi nel corso dei 90 minuti regolamentari: il primo è di Kai Havertz, l'uomo delle finali, che dopo il gol contro il Chelsea a Oporto contro il City nel 2021 mette a segno un'altra rete nell'ultimo atto della Champions League, eguagliando Cristiano Ronaldo e Mandzukic.
Nel secondo tempo si accende Khvicha Kvaratskhelia, che viene atterrato in area di rigore da Mosquera: Dembélé non sbaglia e spiazza Raya, firmando la rete dell'1-1.
La gara si conclude sul risultato di parità, così come i due tempi supplementari: sono necessari i calci di rigore per decretare la squadra campione d'Europa.
Nella lotteria finale, gli errori portano la firma di Eze (Arsenal), Nuno Mendes (PSG) e Gabriel (Arsenal), mentre segnano Goncalo Ramos (PSG), Gyokeres (Arsenal), Doué (PSG), Rice (Arsenal), Hakimi (PSG), Martinelli (Arsenal), Beraldo (PSG).
Il PSG resta campione d'Europa: Luis Enrique alza al cielo di Budapest la Champions League.
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