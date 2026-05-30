Questa mattina, prima della finale di Champions tra PSG e Arsenal , che si giocherà alla Puskas Arena di Budapest, dall'Ungheria arrivano le immagini delle Legend che hanno partecipato ad un torneo UEFA che introduce la partita di questa sera.

In campo c'erano tantissimi ex giocatori. C'erano anche le leggende dell'Inter Cambiasso, Cordoba, Julio Cesar e Materazzi (hanno vinto tutti e quattro la Champions nel 2010) insieme a leggende di altri club come Roberto Carlos e Figo (che hanno anche loro un passato in nerazzurro).