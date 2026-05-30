Questa mattina, prima della finale di Champions tra PSG e Arsenal, che si giocherà alla Puskas Arena di Budapest, dall'Ungheria arrivano le immagini delle Legend che hanno partecipato ad un torneo UEFA che introduce la partita di questa sera.
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fcinter1908 coppe champions league Partita tra leggende prima della finale di Champions: spuntano le facce del Triplete Inter
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Partita tra leggende prima della finale di Champions: spuntano le facce del Triplete Inter
Tanti ex calciatori presenti a Budapest in vista della finale di Coppa Campioni tra PSG e Arsenal
In campo c'erano tantissimi ex giocatori. C'erano anche le leggende dell'Inter Cambiasso, Cordoba, Julio Cesar e Materazzi (hanno vinto tutti e quattro la Champions nel 2010) insieme a leggende di altri club come Roberto Carlos e Figo (che hanno anche loro un passato in nerazzurro).
"Programa perfetto? Trovarsi con gli amici per giocare un po' a calcio", ha scritto Cuchu in un post sui social nel quale ha taggato i suoi ex compagni.
"Preparandosi per la finale di Champions. Divertimento, amici e ottima atmosfera a Budapest, questo è il calcio!", ha scritto Materazzi che ha postato le foto in compagnia dei tifosi che hanno atteso in tribuna per avere gli autografi di ex giocatori.
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