Champions League, la classifica generale: Inter è terza dietro Real e Bayern

Champions League, la classifica generale: Inter è terza dietro Real e Bayern

Champions League, la classifica generale: Inter è terza dietro Real e Bayern - immagine 1
Nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League, l’Inter supera agevolmente lo Slavia Praga con un netto 3-0
Giovanni Montopoli 

Nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League, l’Inter supera agevolmente lo Slavia Praga con un netto 3-0 e resta in vetta a punteggio pieno. Prestazione eccellente da parte della squadra di Chivu, padrona del campo per tutti i 90 minuti. Il primo squillo arriva intorno alla mezz’ora, quando un passaggio sbagliato del portiere Stanek diretto a Zima finisce tra i piedi di Lautaro, che non ha difficoltà a insaccare nella porta sguarnita. Passano appena quattro minuti e Dumfries firma il raddoppio su assist preciso di Thuram. Il tris arriva al 65’: Bastoni serve un pallone perfetto che Lautaro trasforma nella sua doppietta personale.

 

