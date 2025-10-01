L'allenatore ha parlato della vittoria della squadra di Chivu in Champions contro lo Slavia Praga

1 ottobre 2025

Fabio Capello ha commentato su Skysport la vittoria dell'Inter in Champions League contro lo Slavia Praga. «Ho visto un'Inter tonica. Avversaria poca cosa. Ma ho guardato attentanmente alcuni giocatori e mi sono sembrati a posto. Calhanoglu ha fatto coìntrasti e soffrendo. Mi è piaciuto, ho visto il giocatore dei vecchi tempi. La squadra è stata tonica e non ci sono stati problemi per Sommer. Tutti hanno fatto la loro parte anche chi non è di solito titolare», ha detto l'allenatore.

«Si è visto che alcuni a livello individuale stanno recuperando. Quelli che sono entrati oggi rispetto a Cagliari hanno fatto una partita molto buona, tutte risposte positive. L'Inter è una squadra in crescita, questa è la verità e sta cercando qualcosa di diverso. Non è facile ntrare nella testa dei giocatori, i blocchi mentali sono difficili da sciogliere. Magari in campionato sono meno concentrati rispetto alla CL», ha aggiunto il mister.

«Il calcio dicono tutti che deve iniziare dal basso e dal portiere che deve saper calciare. Sono bastian contrario su questo. Il regalo sul primo gol dell'Inter è clamoroso, mettono Lautaro in condizioni di segnare. Quando devi venire fuori con la palla dal basso devi avere tecnica altrimenti diventa difficile e se vieni pressato perdi la capacità di uscire palla al piede. Lautaro bravo ad andarci con convizione», ha concluso.

