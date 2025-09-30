FC Inter 1908
Pandev: “Lautaro capitano vero ed esempio. Thuram, caratteristiche uniche. E Chivu…”

L'ex giocatore nerazzurro ha detto la sua sulla vittoria per tre a zero della squadra di Chivu contro la squadra ceca
Eva A. Provenzano
Goran Pandev, dopo la vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga, ha detto la sua sulla prestazione dei nerazzurri negli studi di Skysport. L'ex calciatore nerazzurro ha sottolineato: «Lautaro ha segnato in sette edizioni della Champions dell'Inter? Lautaro sta dimostrando da anni che c'è, un vero capitano, un leader e se vediamo come interpreta le partite è incredibile. Era là, ha creduto nello sbaglio del portiere e ha segnato. Un esempio per tutti e per Bonny ed Esposito che sono in panchina e possono imparare tantissimo da lui». 

Pandev: “Lautaro capitano vero ed esempio. Thuram, caratteristiche uniche. E Chivu…”- immagine 2
Skysport

-Quanto è importante Thuram per questa Inter? 

Fondamentale, lui ha caratteristiche uniche, punta e va uno contro uno, va in profondità e lui è uno di questi giocatori qui e con Lautaro si conosco benissimo e si alternano tantissimo. Gli è mancato solo il gol ma ha fatto due passaggi fanstatici. 

-Chivu allenatore giusto? 

Dopo Inzaghi è uno che può far crescere ancora tanto questi giocatori. Vero che si sono perse due finali, ma sono stati 4 anni bellissimi con Inzaghi e Chivu puà portare qualcosa di diverso. Sono ragazzi per bene e un gruppo unito, lo seguono e possono togliersi ancora tante soddisfazioni. 

-Mourinho come chiese ad Eto'o di fare il terzino? 

Era la prima partita, quella con il Chelsea, in cui ci chiese di fare gli esterni. Avevamo perso a Catania di brutto, tre a zero dopo venti minuti, Mourinho si è incazzato e ha detto ad Eto'o: "Sei il giocatore più pagato, e alla prossima accetterai di giocare da esterno e vinciamo la Champions". Eto'o gli ha risposto che avrebbe fatto anche il portiere se avesse vinto la Champions. Ha segnato a Londra. 

«L'Inter non perde da tanto tempo in casa e sta facendo grandi cose a San Siro davanti al suo pubblico. Il Meazza aiuta tanto la squadra. Sicuramente le partite di Champions sono diverse da quelle del campionato, c'è grande concentrazione. Se mi sono piaciuto i nuovi? Sì, a Sucic è mancato il gol, doveva essere più cattivo e segnare ma sta crescendo e può dare una grande mano a questa squadra», ha aggiunto a fine serata.

(Fonte: Skysport)

