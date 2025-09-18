Julio Cesar, alla fine di Ajax-Inter, ha detto la sua su quanto ha visto nella gara dei nerazzurri ad Amsterdam. Questo è quanto ha segnalato l'ex portiere interista: «Volevo sottolineare che dopo la partita guardavo Chivu e il primo che è andato a salutare è stato Sommer. Con la fiducia puoi esprimerti al meglio. Una sola parata per lui stasera ma importantissima. Thuram? Un colpo di testa perfetto e difficile da parare».

«Sempre un bene non prendere gol, è sempre importante per il sistema difensivo. Hai più fiducia e tranquillità per lavorare ed è tutto positivo. Pio Esposito? Secondo me ha fatto valere una frase di Cruijff: giocare a calcio è semplice ma è difficile giocare un calcio semplice. Lui ha fatto una partita bellissima, non ha inventato, ha fatto un gioco tranquillo e ha fatto una prestazione da otto secondo me. Usa tanto il corpo», ha aggiunto l'ex interista.