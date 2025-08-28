Si avvicina l'inizio della nuova edizione della UEFA Champions League: oggi alle 18:00 a Montecarlo si terrà il sorteggio

Redazione1908 28 agosto - 09:23

Si avvicina l'inizio della nuova edizione della UEFA Champions League: oggi alle 18:00 a Montecarlo si terrà ilsorteggio della fase campionato.

Dopo il debutto del nuovo format avvenuto nel 2024/25, la massima competizione europea ripartirà anche quest'anno con il regolamento inaugurato nella passata edizione: 36 squadre e una prima fase strutturata a girone unico, la League Phase.

L'Inter ha conquistato l'accesso alla prima fase della competizione grazie alla posizione raggiunta in campionato nella stagione 2024/25. Alle 29 squadre già qualificate alla Fase Campionato della UEFA Champions League si sono aggiunte le sette squadre qualificate dopo i playoff: in vista del sorteggio della fase campionato le 36 squadre qualificate sono state suddivise in quattro fasce.

UCL 2025/26: LE FASCE — Prima fascia Paris (FRA) Real Madrid (ESP) Man City (ENG) Bayern München (GER) Liverpool (ENG) Inter (ITA) Chelsea (ENG) Borussia Dortmund (GER) Barcelona (ESP)

Seconda fascia Arsenal (ENG) Leverkusen (GER) Atleti (ESP) Benfica (POR) Atalanta (ITA) Villarreal (ESP) Juventus (ITA) Frankfurt (GER) Club Brugge (BEL)

Terza fascia Tottenham (ENG) PSV Eindhoven (NED) Ajax (NED) Napoli (ITA) Sporting CP (POR) Olympiacos (GRE) Slavia Praha (CZE) Bodø/Glimt (NOR) Marseille (FRA)

Quarta fascia Copenhagen (DEN) Monaco (FRA) Galatasaray (TUR) Union SG (BEL) Qarabağ (AZE) Athletic Club (ESP) Newcastle (ENG) Pafos (CYP) Kairat Almaty (KAZ)

IL SORTEGGIO — Le 36 squadre partecipanti sono suddivise in quattro fasce in base al proprio ranking per coefficienti. I campioni in carica della UEFA Champions League saranno testa di serie della prima fascia.

Nel sorteggio verrà estratta fisicamente una pallina dall'urna della prima fascia prima che il software automatizzato estragga otto avversari diversi per ciascuna squadra, tenendo conto dei seguenti principi:

Due squadre da ciascuna delle quattro fasce, con una partita in casa e una in trasferta contro le squadre di ciascuna fascia sorteggiate dal software.

Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro.

Non più di due avversari appartenenti alla stessa federazione.

La stessa procedura verrà ripetuta per tutte le altre squadre fino a quando non saranno stati sorteggiati tutti gli accoppiamenti

Il calendario delle partite della UEFA Champions League con le date e gli orari di inizio delle partite sarà comunicato entro e non oltre sabato 30 agosto.

LEAGUE PHASE — Le squadre giocheranno otto partite contro otto squadre diverse, 4 in casa e 4 in trasferta. I risultati andranno a comporre una classifica unica, che riguarda tutte e 36 le squadre: le prime 8 accederanno direttamente agli ottavi di finale; le squadre che si posizioneranno tra il 9° e il 24° posto disputeranno un turno in più per raggiungere gli ottavi; le altre saranno eliminate.

LE DATE — Il sorteggio della League Phase si terrà al Grimaldi Forum di Montecarlo giovedì 28 agosto alle ore 18:00.

La prima giornata della fase a girone unico della competizione comincerà il 16 settembre, mentre l'ottava e ultima giornata della fase sarà il 28 gennaio 2026.

Ecco tutte le date della fase a girone unico della prossima UEFA Champions League:

1ª giornata League Phase UCL: 16–18 settembre 2025

2ª giornata League Phase UCL: 30 settembre – 1 ottobre 2025

3ª giornata League Phase UCL: 21-22 ottobre 2025

4ª giornata League Phase UCL: 4-5 novembre 2025

5ª giornata League Phase UCL: 25-26 novembre 2025

6ª giornata League Phase UCL: 9-10 dicembre 2025

7ª giornata League Phase UCL: 20-21 gennaio 2026

8ª giornata League Phase UCL: 28 gennaio 2026

Dopo gli spareggi che verranno sorteggiati il 30 gennaio 2026 e giocati il 17-18 febbraio (andata) e 24-25 febbraio (ritorno), ci sarà l'ultimo sorteggio, quello che decreterà gli accoppiamenti degli ottavi di finale e del resto del tabellone, il 27 febbraio 2026. Per quanto riguarda la fase finale del torneo, gli ottavi di finale si giocheranno il 10-11 marzo (andata) e 17-18 marzo (ritorno), mentre i quarti di finale saranno il 7-8 aprile (andata) e 14-15 aprile (ritorno). La semifinale verrà invece giocata il 28-29 aprile (andata) e 5-6 maggio (ritorno).

La finale della UEFA Champions League 2025/26 si giocherà sabato 30 maggio alla Puskás Aréna di Budapest.

RISULTATI PLAYOFF — Andata: Ferencvaros (HUN) - Qarabag (AZE) 1-3 Stella Rossa (SRB) - Pafos (CYP) 1-2 Rangers (SCO) - Club Brugge (BEL) 1-3 Basilea (SUI) - Copenhagen (DEN) 1-1 Bodø/Glimt (NOR) - Sturm Graz (AUT) 5-0 Celtic (SCO) - Kairat Almaty (KAZ) 0-0 Fenerbahce (TUR) - Benfica (POR) 0-0

Ritorno: Kairat Almaty (KAZ) - Celtic (SCO) 0-0 - (TOT: 0-0; Kairat Almaty vince 3-2 ai rigori, qualificato) Sturm Graz (AUT) - Bodø/Glimt (NOR) 2-1 - (TOT: 2-6; Bodø/Glimt qualificato) Pafos (CYP) - Stella Rossa (SRB) 1-1 - (TOT: 3-2: Pafos qualificato)Qarabag (AZE) - Ferencvaros (HUN) 2-3 - (TOT: 5-4; Qarabag qualificato) Copenhagen (DEN) - Basilea (SUI) 2-0 - (TOT: 3-1; Copenhagen qualificato) Club Brugge (BEL) - Rangers (SCO) 6-0 - (TOT: 9-1; Club Brugge qualificato) Benfica (POR) - Fenerbahce (TUR) 1-0 - (TOT: 1-0; Benfica qualificato)

(Inter.it)