FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Champions – Il francese Letexier arbitra Atletico Madrid-Inter: la designazione completa

coppe

Champions – Il francese Letexier arbitra Atletico Madrid-Inter: la designazione completa

Champions – Il francese Letexier arbitra Atletico Madrid-Inter: la designazione completa - immagine 1
E' il francese Francois Letexier l'arbitro designato dall'Uefa per Atletico Madrid-Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Champions – Il francese Letexier arbitra Atletico Madrid-Inter: la designazione completa- immagine 2
Getty Images

E' il francese Francois Letexier l'arbitro designato dall'Uefa per Atletico Madrid-Inter, gara valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League, in programma mercoledì 26 alle 21. Assistenti Cyril Mugnier-Mehdi Rahmouni, quarto ufficiale Jeremie Pignard, al var Willy Delajod, avar il portoghese Tiago Martins.

Champions – Il francese Letexier arbitra Atletico Madrid-Inter: la designazione completa - immagine 1
Getty Images

Francoforte-Atalanta (mercoledì alle 21) sarà diretta dall'inglese Chris Kavanagh, assistenti Dan Cook-Ian Hussin; quarto uomo Thomas Bramall, var Stuart Attwell, avar il belga Bram Van Driessche. Per le gare di domani, Bodo Glimt-Juventus sarà arbitrata dall'olandese Danny Makkelie, mentre Qarabag-Napoli è stata affidata al polacco Szymon Marciniak.

Leggi anche
Champions, l’UEFA dà tre giornate a Diaz per il fallo su Hakimi. Il Bayern…
Champions, pagati i primi premi. L’Inter fa en plein: le cifre incassate dalle italiane

© RIPRODUZIONE RISERVATA