E' il francese Francois Letexier l'arbitro designato dall'Uefa per Atletico Madrid-Inter , gara valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League, in programma mercoledì 26 alle 21. Assistenti Cyril Mugnier-Mehdi Rahmouni, quarto ufficiale Jeremie Pignard, al var Willy Delajod, avar il portoghese Tiago Martins.

Francoforte-Atalanta (mercoledì alle 21) sarà diretta dall'inglese Chris Kavanagh, assistenti Dan Cook-Ian Hussin; quarto uomo Thomas Bramall, var Stuart Attwell, avar il belga Bram Van Driessche. Per le gare di domani, Bodo Glimt-Juventus sarà arbitrata dall'olandese Danny Makkelie, mentre Qarabag-Napoli è stata affidata al polacco Szymon Marciniak.