Champions, l’UEFA dà tre giornate a Diaz per il fallo su Hakimi. Il Bayern…

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 novembre 2025 (modifica il 21 novembre 2025 | 22:46)

La notizia arriva dalla Germania ma è rimbalzata, ovviamente pure in Francia. Il Bayern Monaco perderà Luis Diaz per tre giornate. Sarebbe questa la squalifica imposta al giocatore dopo l'espulsione rimediata nella gara di CL del 4 novembre, quella in cui ha fatto un fallo su Hakimiche ha riportato una distorsione alla caviglia.

Getty Images

Il giocatore marocchino dovrà restare fuori per settimane. Lautaro gli aveva dedicato uno dei suoi gol esultando come lui e sottolineando così la loro amicizia rimasta intatta anche dopo l'addio all'Inter e anche dopo la finale di CL di un anno fa, quella contro il PSG, la squadra del terzino che aveva pure segnato a Monaco ma non era riuscito ad esultare contro la squadra nerazzurra. A Milano aveva vinto lo scudetto insieme all'argentino e al resto della truppa interista allora guidata da Conte.

Il Bayern Monaco, spiega la stampa estera, ha chiesto all'UEFA di giustificare la squalifica e presenterà poi ricorso. Se la decisione verrà confermata il club tedesco salterà le gare contro l'Arsenal (tra le rivali dell'Inter in CL con Atletico, Liverpool e Borussia) del 26 novembre e quele contro Sporting e Union.

(Fonte: Maxi Foot)