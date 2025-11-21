Champions, l’UEFA dà tre giornate a Diaz per il fallo su Hakimi. Il Bayern…

La notizia arriva dalla Germania ma è rimbalzata, ovviamente pure in Francia. Il Bayern Monaco perderà Luis Diaz per tre giornate. Sarebbe questa la squalifica imposta al giocatore dopo l'espulsione rimediata nella gara di CL del 4 novembre, quella in cui ha fatto un fallo su Hakimiche ha riportato una distorsione alla caviglia.
Champions, l'UEFA dà tre giornate a Diaz per il fallo su Hakimi.
Il giocatore marocchino dovrà restare fuori per settimane. Lautaro gli aveva dedicato uno dei suoi gol esultando come lui e sottolineando così la loro amicizia rimasta intatta anche dopo l'addio all'Inter e anche dopo la finale di CL di un anno fa, quella contro il PSG, la squadra del terzino che aveva pure segnato a Monaco ma non era riuscito ad esultare contro la squadra nerazzurra. A Milano aveva vinto lo scudetto insieme all'argentino e al resto della truppa interista allora guidata da Conte.
Il Bayern Monaco, spiega la stampa estera, ha chiesto all'UEFA di giustificare la squalifica e presenterà poi ricorso. Se la decisione verrà confermata il club tedesco salterà le gare contro l'Arsenal (tra le rivali dell'Inter in CL con Atletico, Liverpool e Borussia) del 26 novembre e quele contro Sporting e Union.
