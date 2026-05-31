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Champions League, Kvaratskhelia si aggiudica il premio di Player of the Season 2025/26
L'attaccante georgiano ha recitato un ruolo da assoluto protagonista nel secondo trionfo consecutivo del Paris Saint-Germain
Khvicha Kvaratskhelia è stato eletto miglior calciatore della Champions League 2025/26.
L'attaccante georgiano si è aggiudicato il premio Player of the Season, al termine di una stagione in cui ha recitato un ruolo da protagonista assoluto nel secondo trionfo consecutivo del Paris Saint-Germain: 10 gol, assist e giocate di pura classe, il tutto senza mai far mancare il suo contributo anche in fase di ripiegamento.
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