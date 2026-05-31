L'attaccante georgiano ha recitato un ruolo da assoluto protagonista nel secondo trionfo consecutivo del Paris Saint-Germain

Khvicha Kvaratskhelia è stato eletto miglior calciatore della Champions League 2025/26 .

L'attaccante georgiano si è aggiudicato il premio Player of the Season, al termine di una stagione in cui ha recitato un ruolo da protagonista assoluto nel secondo trionfo consecutivo del Paris Saint-Germain: 10 gol, assist e giocate di pura classe, il tutto senza mai far mancare il suo contributo anche in fase di ripiegamento.