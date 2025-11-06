Si è conclusa la quarta giornata della fase campionato della Champions League 2025-26: ecco la Top XI della settimana

Si è conclusa la quarta giornata della fase campionato della Champions League 2025-26. Come di consueto, l'UEFA ha scelto la migliore squadra del turno, scelta tra le squadre che hanno meglio figurato nelle partite dell'ultima giornata. Fra questi, c'è anche Carlos Augusto, autore del gol del 2-1 ieri sera a San Siro, risultato poi decisivo nella vittoria contro il Kairat Almaty.