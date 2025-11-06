FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Champions League, la top XI della settimana: c’è anche un giocatore dell’Inter

coppe

Champions League, la top XI della settimana: c’è anche un giocatore dell’Inter

Champions League, la top XI della settimana: c’è anche un giocatore dell’Inter - immagine 1
Si è conclusa la quarta giornata della fase campionato della Champions League 2025-26: ecco la Top XI della settimana
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Si è conclusa la quarta giornata della fase campionato della Champions League 2025-26. Come di consueto, l'UEFA ha scelto la migliore squadra del turno, scelta tra le squadre che hanno meglio figurato nelle partite dell'ultima giornata. Fra questi, c'è anche Carlos Augusto, autore del gol del 2-1 ieri sera a San Siro, risultato poi decisivo nella vittoria contro il Kairat Almaty.

Champions League, la top XI della settimana: c’è anche un giocatore dell’Inter- immagine 2
Getty Images

Ecco la formazione:

Champions League, la top XI della settimana: c’è anche un giocatore dell’Inter- immagine 3
Getty Images

(3-4-1-2) Neuer (Bayern Monaco); Luckassen (Pafos), Koch (Eintracht Francoforte), Carlos Augusto (Inter); Forbs (Bruges), Maza (Bayer Leverkusen), McAllister (Liverpool), Zappacosta (Atalanta); Foden (Manchester City); Osimhen (Galatasaray), Merino (Arsenal).

Leggi anche
Football Meets Data – Inter ai playoff al 100%. Magnifiche 8 di Champions? Le percentuali
Marsiglia KO con l’Atalanta, l’Equipe boccia Pavard: “Peggiore in campo! E a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA