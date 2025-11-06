Non è un momento positivo per Benjamin Pavard al Marsiglia. L'ex Inter, infatti, dopo aver collezionato due autoreti (contro Sporting e Lens) nel giro di tre giorni, non ha disputato una buona partita contro l'Atalanta ieri.
Marsiglia KO con l’Atalanta, l’Equipe boccia Pavard: “Peggiore in campo! E a volte…”
Solo tre punti dopo quattro partite per il Marsiglia in Champions League: l'Equipe critica la prestazione di Pavard
L'OM, infatti, ha perso 1-0 e, secondo l'Equipe, Pavard è stato il peggiore in campo della sua squadra (voto 3). Il giornale francese, poi, commenta così la prestazione dell'ex Inter e Bayern Monaco:
"In grande sofferenza, è stato salvato dal VAR quando il gol dell'Atalanta è stato annullato per fuorigioco all'inizio dell'azione, nonostante fosse in svantaggio rispetto a Lookman per tutta l'azione.
In ritardo per gran parte della partita, ha commesso molti falli e il suo posizionamento è stato a volte errato, ha sbagliato alcuni passaggi ed è stato impreciso anche quando ha colpito di testa un calcio d'angolo di Greenwood".
