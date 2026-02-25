Si è chiuso il programma dei playoff di Champions League. Delle tre italiane impegnate in questa fase, solo l'Atalanta è riuscita a passare il turno grazie a una splendida rimonta sul Borussia Dortmund. Niente da fare per l'Inter (eliminata dal Bodo/Glimt) e per la Juventus, a cui non basta la vittoria contro il Galatasaray nel match di ritorno.