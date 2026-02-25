Si è chiuso il programma dei playoff di Champions League. Delle tre italiane impegnate in questa fase, solo l'Atalanta è riuscita a passare il turno grazie a una splendida rimonta sul Borussia Dortmund. Niente da fare per l'Inter (eliminata dal Bodo/Glimt) e per la Juventus, a cui non basta la vittoria contro il Galatasaray nel match di ritorno.
Champions League, il programma degli ottavi di finale: venerdì il sorteggio
Terminati i playoff, la massima competizione europea proseguirà con la prossima fase a eliminazione diretta
Venerdì 27 febbraio a Nyon alle ore 12 verranno sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale, oltre che il tabellone completo anche per quarti e semifinali.
Il tabellone:—
PSG-Barcellona/Chelsea
Galatasaray-Liverpool/Tottenham
Real Madrid-Sporting/Manchester City
Atalanta-Arsenal/Bayern Monaco
Newcastle-Chelsea/Barcellona
Atletico Madrid-Tottenham/Liverpool
Bodo Glimt-Manchester City/Sporting
Bayer Leverkusen-Bayern Monaco/Arsenal
