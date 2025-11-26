Lautaro Martinez, 62esima presenza in CL: aggancio a Cambiasso

L'argentino è uscito a venti minuti dalla fine della gara contro l'Atletico Madrid e non era soddisfatto della prestazione in una serata con questo piccolo traguardo per lui

Presenza numero 62 in Champions con la maglia dell'Inter per Lautaro Martinez nella gara contro l'Atletico Madrid. Una presenza che gli vale l'aggancio al secondo posto della classifica dei giocatori nerazzurri con più presenze nella massima competizione europea. Stando a quanto riporta Opta, l'account ufficiale su X di Stats Perform sul calcio italiano, l'attaccante argentino ha ora le stesse presenze di Esteban Cambiasso in Coppa Campioni.

Al primo posto di questa speciale classifica c'è un altro argentino come lui, capitano come lui dell'Internazionale, Javier Zanetti che di partite in Champions con la maglia dell'Inter ne ha giocate 97 nella sua lunga carriera a Milano. Alla prossima presenza di Lautaro il podio dei giocatori con maggiori presenze in maglia Inter in CL sarà tutto argentino.

Lautaroè stato sostituito nella gara contro gli uomini di Simeone al 72esimo e non ha fatto nulla per dimostrare il suo disappunto prendendosela con le bottigliette a bordo campo.