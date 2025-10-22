L'Inter si conferma l'unica italiana a gioire in Champions League questa settimana. Dopo la vittoria dei nerazzurri ieri in casa dell'Union Saint-Gilloise e la debacle del Napoli col PSV, infatti, la Juventus è uscita sconfitta al Bernabeu per 1-0 contro il Real Madrid. A decidere l'incontro una rete di Bellingham nella ripresa, approfittando di un pallone vagante in area di rigore su un palo colpito da Vinicius.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe champions league Champions League, i risultati: Juventus sconfitta, pareggia l’Atalanta. Le altre…
coppe
Champions League, i risultati: Juventus sconfitta, pareggia l’Atalanta. Le altre…
I risultati delle due gare di Champions League con italiane impegnate questa sera
Nell'altra gara di giornata con un'italiana impegnata, l'Atalanta non è andata invece oltre lo 0-0 in casa contro lo Slavia Praga, già battuto proprio dall'Inter nel turno precedente. Nerazzurri fermi al momento a quota 4 punti. Ancora più giù invece la Juventus: con 2 punti al momento i bianconeri sono venticinquesimi e virtualmente fuori anche dai playoff.
Qui i risultati di tutte le gare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA