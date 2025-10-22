L'Inter si conferma l'unica italiana a gioire in Champions League questa settimana. Dopo la vittoria dei nerazzurri ieri in casa dell'Union Saint-Gilloise e la debacle del Napoli col PSV, infatti, la Juventus è uscita sconfitta al Bernabeu per 1-0 contro il Real Madrid. A decidere l'incontro una rete di Bellingham nella ripresa, approfittando di un pallone vagante in area di rigore su un palo colpito da Vinicius.

Nell'altra gara di giornata con un'italiana impegnata, l'Atalanta non è andata invece oltre lo 0-0 in casa contro lo Slavia Praga, già battuto proprio dall'Inter nel turno precedente. Nerazzurri fermi al momento a quota 4 punti. Ancora più giù invece la Juventus: con 2 punti al momento i bianconeri sono venticinquesimi e virtualmente fuori anche dai playoff.