Il calciatore argentino dell'Inter ha segnato in totale nella massima competizione europea 24 gol e vede il terzo posto in questa speciale classifica

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 17:46)

Dal 22 gennaio contro lo Sparta Praga fino alla partita di ieri sera contro l'Union: 10 partite giocate in Champions e 11 gol fatti nel 2025 per . La settimana scorsa è tornato dalla Nazionale e con la doppietta segnata al Porto Rico è diventato il quarto marcatore all time dell'Argentina raggiungendo un altro (ex) interista come lui, Hernan Crespo.

Con il segnato ieri sera a Bruxelles control l'Union SG, il capitano nerazzurro è diventato il quarto miglior marcatore argentino in Champions con 24 gol segnati in totale. È a pari merito, in questa speciale classifica, con Higuain e Di Maria, come segnala Opta.

E può superarli e agguantare ancora una volta Hernanas Crespo che è al terzo posto con 25 gol segnati, un record quindi che è là ad una sola lunghezza e a portata di mano per il Toro. Più distanziato il secondo posto che appartiene ad Aguero con i suoi 41 gol segnati in CL. Lontanissimo Messi: 129 gol segnati nella massima competizione europea.