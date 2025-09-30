Si è chiuso il programma delle gare del martedì della seconda giornata di Champions League. 9 le partite disputate: goleade per Real Madrid (sul campo dell'Almaty), dell'Atletico Madrid (contro l'Eintracht Francoforte) e del Bayern Monaco (contro il Pafos), così come per il Marsiglia (4-0 all'Ajax). Cade a sorpresa il Liverpool contro il Galatasaray.
coppe
Champions League, i risultati del martedì: tutto facile per Real, Atletico e Bayern
I risultati:
Atalanta-Club Brugge 2-1: 38' Tzolis (C), 74' rig. Smardzic (A), 87' Pasalic (A)
Kairat Almaty-Real Madrid 0-5: 25' rig, 52', 73' Mbappe, 83' Camavinga, 93' Diaz
Atletico Madrid-Eintracht Francoforte 5-1: 4' Raspadori (A), 33' Le Normand (A), 46' Griezmann (A), 57' Burkardt (E), 70' Simeone (A), 82' rig. Alvarez (A)
Bodo Glimt-Tottenham x-x: 53', 66' Hauge (B), 68' van de Ven (T), 89' aut. Gundersen (B)
Chelsea-Benfica 1-0: 18' aut. Rios (B)
Galatasaray-Liverpool 1-0: 16' rig. Osimhen
Inter-Slavia Praga 3-0: 30', 65' Lautaro, 34' Dumfries
Marsiglia-Ajax 4-0: 6', 12' Paixao, 26' Greenwood, 52' Aubameyang
Pafos-Bayern Monaco 1-5: 15', 34' Kane (B), 20' Guerreiro (B), 31' Jackson (B), 45' Orsic (P), 69' Olise (B)
