Seconda serata di Champions League per l'Inter. Dopo la vittoria contro l'Ajax, Chivu e i suoi cercano altri tre punti nella gara contro lo Slavia Praga: è la prima di questa nuova stagione di Coppa a San Siro e i sostenitori nerazzurri sono pronti a sostenere la squadra a San Siro nel giorno in cui è stata deliberata la cessione dell'impianto al club nerazzurro e al Milan.
Champions, Inter-Slavia: il dato sugli spettatori al Meazza
Prima di Coppa a San Siro della stagione: dopo la vittoria sull'Ajax nerazzurri a caccia di vittoria e punti contro la squadra di Praga
Ci sarà ancora un po' di tempo per seguire l'Inter al Meazza, poi tutto cambierà. Intanto arriva dallo stadio il dato sugli spettatori presenti per assistere alla garadella squadra di Chivu contro la formazione ceca: 62.317 i tifosi totali con 2.752 tifosi presenti nel settore ospite al terzo anello blu.
