Secondo quanto riportato da Football Rankings, alcuni verdetti sono già ufficiali. Al momento un solo club ha matematicamente conquistato l’accesso agli ottavi di finale. Il primo nome certo è quello dell’Arsenal, protagonista di un cammino europeo impeccabile. I Gunners hanno mostrato continuità, solidità e grande maturità internazionale, vincendo 7 partite su 7 e dominando la fase a gironi.