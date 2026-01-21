Il quadro della Champions League inizia a delinearsi con sempre maggiore chiarezza.
Champions League, Arsenal agli ottavi: altre 10 sicure almeno dei playoff. Tutti i nomi
Il quadro della Champions League inizia a delinearsi con sempre maggiore chiarezza. Alcuni verdetti sono già ufficiali
Secondo quanto riportato da Football Rankings, alcuni verdetti sono già ufficiali. Al momento un solo club ha matematicamente conquistato l’accesso agli ottavi di finale. Il primo nome certo è quello dell’Arsenal, protagonista di un cammino europeo impeccabile. I Gunners hanno mostrato continuità, solidità e grande maturità internazionale, vincendo 7 partite su 7 e dominando la fase a gironi.
Sono 11 le qualificate ai playoff
Parallelamente, sono 11 su 24 e squadre che hanno già ottenuto il pass per i playoff di Champions: Real Madrid, Bayern Monaco, Tottenham, Manchester City, Psg, Sporting Lisbona, Atalanta, Inter, Atletico Madrid e Liverpool
