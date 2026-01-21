FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Champions League, Arsenal agli ottavi: altre 10 sicure almeno dei playoff. Tutti i nomi

coppe

Champions League, Arsenal agli ottavi: altre 10 sicure almeno dei playoff. Tutti i nomi

Champions League, Arsenal agli ottavi: altre 10 sicure almeno dei playoff. Tutti i nomi - immagine 1
Il quadro della Champions League inizia a delinearsi con sempre maggiore chiarezza. Alcuni verdetti sono già ufficiali
Daniele Mari Direttore 

Il quadro della Champions League inizia a delinearsi con sempre maggiore chiarezza.

Secondo quanto riportato da Football Rankings, alcuni verdetti sono già ufficiali. Al momento un solo club ha matematicamente conquistato l’accesso agli ottavi di finale. Il primo nome certo è quello dell’Arsenal, protagonista di un cammino europeo impeccabile. I Gunners hanno mostrato continuità, solidità e grande maturità internazionale, vincendo 7 partite su 7 e dominando la fase a gironi.

Champions League, Arsenal agli ottavi: altre 10 sicure almeno dei playoff. Tutti i nomi- immagine 2

Sono 11 le qualificate ai playoff

Champions League, Arsenal agli ottavi: altre 10 sicure almeno dei playoff. Tutti i nomi- immagine 3

—  

Parallelamente, sono 11 su 24 e squadre che hanno già ottenuto il pass per i playoff di Champions: Real Madrid, Bayern Monaco, Tottenham, Manchester City, Psg, Sporting Lisbona, Atalanta, Inter, Atletico Madrid e Liverpool

Leggi anche
Inter, cosa serve per gli ottavi di Champions? Tutte le combinazioni
Boban: “Inter interpreta alla grande il suo sistema di gioco. Ma contro l’Arsenal si...

© RIPRODUZIONE RISERVATA