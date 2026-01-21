FC Inter 1908
Inter, cosa serve per gli ottavi di Champions? Tutte le combinazioni

Inter, cosa serve per gli ottavi di Champions? Tutte le combinazioni - immagine 1
I nerazzurri si giocano nell'ultima partita, a Dortmund, la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La sconfitta contro l’Arsenal, la terza di fila nella League Phase di Champions League, complica il cammino dell’Inter verso gli ottavi di finale. La squadra di Chivu cade contro i Gunners, capaci di vincere tutte le partita di questa edizione della competizione.

In attesa delle sfide di questa sera, l’Inter si gioca la qualificazione al turno successivo negli ultimi 90 minuti, al Signal Iduna Park di Dortmund.

Inter, cosa serve per gli ottavi di Champions? Tutte le combinazioni- immagine 2
Getty Images

Per accedere direttamente agli ottavi, i nerazzurri devono conquistare una delle prime otto posizione della classifica.

All'Inter servirà una vittoria contro il Borussia Dortmund nell'ultima giornata della League Phase. I tre punti, però, potrebbero non essere sufficienti perché la squadra di Chivu dovrà sperare anche in una serie di combinazioni favorevoli sugli altri campi.

Inter
Getty Images

Ma una vittoria potrebbe non bastare: in caso di successo, i nerazzurri volerebbero a 15 punti, quota che nella passata stagione non è bastata per ottenere il pass per gli ottavi.

Nella scorsa annata servirono, infatti, 16 punti: ecco perché l’Inter deve vincere e sperare in diverse combinazioni favorevoli negli ultimi 90 minuti.

