Stop di 10 minuti in Benfica-Real: insulti razzisti, Vinicius accusa Prestianni

Dopo il gol dell'1-0 di Vinicius in Benfica-Real, l'attaccante brasiliano ha riferito all'arbitro di aver ricevuto insulti razzisti da un giocatore avversario, indicando Prestianni.
Dopo il gol del brasiliano, l'arbitro ha attivato il protocollo Fifa contro il razzismo: il match poi è ripreso
Vinicius si è poi diretto verso bordo campo: prima ha avuto un breve conciliabolo con l'allenatore del Benfica Mourinho, poi si è seduto nella panchina del Real, come a dire di non voler riprendere il gioco.
Il direttore di gara, il francese Francois Letexier, ha quindi attivato il protocollo anti-razzismo Fifa, mostrando la decisione allo stadio alzando le braccia a formare una 'X'.
La partita è stato dunque ufficialmente sospesa, per poi riprendere dopo pochi minuti. Dal gol di Vinicius alla ripresa in gioco sono passati 10 minuti. Da lì in poi, fischi assordanti per il brasiliano a ogni suo tocco di palla.
