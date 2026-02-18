FC Inter 1908
Stop di 10 minuti in Benfica-Real: insulti razzisti, Vinicius accusa Prestianni - immagine 1
Dopo il gol del brasiliano, l'arbitro ha attivato il protocollo Fifa contro il razzismo: il match poi è ripreso
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Dopo il gol dell'1-0 di Vinicius in Benfica-Real, l'attaccante brasiliano ha riferito all'arbitro di aver ricevuto insulti razzisti da un giocatore avversario, indicando Prestianni.

Vinicius si è poi diretto verso bordo campo: prima ha avuto un breve conciliabolo con l'allenatore del Benfica Mourinho, poi si è seduto nella panchina del Real, come a dire di non voler riprendere il gioco.

Stop di 10 minuti in Benfica-Real: insulti razzisti, Vinicius accusa Prestianni- immagine 2

Il direttore di gara, il francese Francois Letexier, ha quindi attivato il protocollo anti-razzismo Fifa, mostrando la decisione allo stadio alzando le braccia a formare una 'X'.

La partita è stato dunque ufficialmente sospesa, per poi riprendere dopo pochi minuti. Dal gol di Vinicius alla ripresa in gioco sono passati 10 minuti. Da lì in poi, fischi assordanti per il brasiliano a ogni suo tocco di palla.

