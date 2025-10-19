Domani sarà già vigilia di Champions League. Dopo la vittoria contro la Roma all'Olimpico, l'Interaffronterà l'Union Saint Gilloise martedì 21 ottobre nella terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025-2026.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe champions league Champions League, Union SG-Inter: il programma della vigilia
coppe
Champions League, Union SG-Inter: il programma della vigilia
Dopo la vittoria sulla Roma e prima della sfida contro il Napoli la squadra di Chivu dovrà addrontare la trasferta di Bruxelles
L'Inter ha pubblicato il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 20 ottobre.
Ore 11:15 Allenamento Union Saint Gilloise | Centro sportivo USG, Zaventem.
Ore 12:00 Allenamento FC Internazionale Milano | BPER Training Centre, Appiano Gentile.
Ore 14:30 Conferenza Stampa ufficiale Union Saint Gilloise | RSC Anderlecht Stadium, Bruxelles.
Ore 19:00 Conferenza Stampa ufficiale FC Internazionale Milano | RSC Anderlecht Stadium, Bruxelles
(Fonte: inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA