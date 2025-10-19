Inter, questo Bonny è devastante. “Ad Appiano e durante la sosta è emerso che…”

Il gol di Ange-Yoan Bonny ha permesso all'Inter di battere la Roma e di collezionare la sesta vittoria di fila

Matteo Pifferi Redattore 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 10:02)

L'Inter ha sbancato l'Olimpico di Roma grazie al terzo gol stagionale di Ange-Yoan Bonny. Un lancio perfetto di Barella, un guizzo dell'ex Parma, partito sul filo del fuorigioco e che poi ha bucato Svilar sul suo palo.

"Quella di ieri, la terza in stagione e la seconda di fila, è sembrata l’ennesimo soffio vitale di questa Inter, un inno alla gioventù, così come piace alla sua artista preferita: «Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza…», cantava Ornella nazionale ne “L’appuntamento”. È il classico senza tempo che quel buongustaio di Bonny ascolta di più", scrive La Gazzetta in riferimento a Ornella Vanoni, della quale Bonny ha ammesso di essere fan sfegatato.

Bonny sta ripercorrendo le orme di Marcus Thuram, arrivato ieri mattina a Roma per seguire la squadra dopo aver fatto terapie.

"Il 21enne inizia a essere sempre più una copia su carta carbone del fratellone di 28. Prima di segnare a Svilar, sfruttando il fuorigioco suicida di Gasp, Bonny aveva pure tentennato: stranamente ondeggiava, come se non pensasse di essere tenuto in gioco ma, quando ha realizzato del regalo ricevuto, ha infilato il pertugio giusto. Del resto, era stato uno dei pochi a dover faticare durante la sosta e aveva pure impressionato i suoi fitness coach: i valori fisici stupiscono, il ragazzo ha tutta l’aria di chi non voglia svernare alle spalle della ThuLa, ma piuttosto complicare le scelte dello stesso mentore Chivu", aggiunge poi il quotidiano.