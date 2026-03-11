L'Arsenal, che ha chiuso al primo posto la League Phase, viene fermato sull'1-1 dal Bayer Leverkusen nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.
L'Arsenal, che ha chiuso al primo posto la League Phase, viene fermato sull'1-1 dal Bayer Leverkusen nell'andata degli ottavi di finale di Champions League
E a passare in vantaggio sono stati i tedeschi ad inizio secondo tempo con Andrich sugli sviluppi di un calcio d'angolo nel quale i Gunners si sono fatti trovare impreparati.
A tempo quasi scaduto, l'Arsenal trova il pareggio grazie all'ex di turno Havertz su calcio di rigore per fallo di Tillman su Madueke in area. Finisce così 1-1, discorso qualificazione così rinviato a settimana prossima per il ritorno all'Emirates Stadium.
