Le parole del portiere del Manchester City alla vigilia della partita di andata degli ottavi di Champions contro il Real Madrid

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 23:46)

Il portiere della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di andata di Champions contro il Real Madrid ed è tornato sulla finale di Champions dell'anno scorso che ha vinto con la maglia del PSG contro l'Inter.

«La scorsa stagione, prima degli ottavi di finale, nessuno pensava che il PSG sarebbe stato un candidato valido per vincere la finale, ma le cose cambiano da un giorno all'altro. Dipende dal momento e dalla forma della squadra. Ci sono molte squadre che possono vincere la Champions League», ha sottolineato l'estremo difensore italiano.

«Noi cercheremo di andare avanti e arrivare in fondo, ma ci sono squadre molto forti che possono fare lo stesso. Come è stato l'ambientamento in Premier? Io sono stato accolto benissimo al City, soprattutto grazie all'aiuto di leader come Bernardo e Rodri», ha anche detto.

(Fonte: SM)