"Chivu oggi non ha provato nulla, siamo all'oscuro di tutto per quanto riguarda la formazione". Così Matteo Barzaghi, inviato di Skysport a Bruxelles, a proposito delle scelte di Cristian Chivu in Champions nella gara contro l'Union SG. Il canale satellitare ha spiegato che uno tra Bonny ed Esposito giocherà con Lautaro ma non è detto che l'allenatore nerazzurro non decida di partire dal primo minuto con la coppia formata dai due 'nuovi' attaccanti nerazzurri.
Sky – Union-Inter, per Chivu nessuna prova di formazione. Dubbio in attacco e attesi diversi cambi
Sky – Union-Inter, per Chivu nessuna prova di formazione. Dubbio in attacco e attesi diversi cambi
L'allenatore nerazzurro parlerà nelle prossime ore a Bruxelles dove domani sera la sua squadra sarà impegnata contro l'Union ma al momento non ha sciolto i dubbi sulla formazione titolare
Sucic deve trovare continuità e potrebbe giocare dal primo minuto. Chivu ha una scelta diversificata: potrebbe trovare spazio Frattesi ma anche Bisseck in difesa al posto di Akanji, l'allenatore sta cercando di sfruttare al massimo la rosa dopo i due passaggi a vuoto in campionato.
(Fonte: SS24)
