L'allenatore nerazzurro parlerà nelle prossime ore a Bruxelles dove domani sera la sua squadra sarà impegnata contro l'Union ma al momento non ha sciolto i dubbi sulla formazione titolare

"Chivu oggi non ha provato nulla, siamo all'oscuro di tutto per quanto riguarda la formazione". Così Matteo Barzaghi, inviato di Skysport a Bruxelles, a proposito delle scelte di Cristian Chivu in Champions nella gara contro l'Union SG. Il canale satellitare ha spiegato che uno tra Bonny ed Esposito giocherà con Lautaro ma non è detto che l'allenatore nerazzurro non decida di partire dal primo minuto con la coppia formata dai due 'nuovi' attaccanti nerazzurri.