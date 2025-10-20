Chivu sta preparando la sfida contro l'Union che si inserisce in un contesto di tre trasferte: dopo quella dell'Olimpico e di Bruxelles, ci sarà Napoli

L'Inter avrà una settimana complicata: dopo la trasferta all'Olimpico e quella di Bruxelles, la squadra dovrà andare a Napoli a giocare contro la formazione di Conte .

Per non spremere troppo alcuni giocatori sono attesi diversi cambi: de Vrij era in panchina con la Roma e potrebbe essere scelto nell'undici titolare. Sucic atteso da titolare a centrocampo, Frattesi scalpita e Carlos Augusto potrebbe partire dal primo minuto al posto di Dimarco.