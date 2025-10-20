Chi giocherà in attacco contro l'Union in Champions? Avendo giocato Bonny dal primo minuto all'Olimpico di Roma, potrebbe esserci Francesco PioEsposito accanto a Lautaro Martinez.
Sky – Union-Inter, torna Sucic. C’è Carlos Augusto. Con Esposito non è da escludere…
Chivu sta preparando la sfida contro l'Union che si inserisce in un contesto di tre trasferte: dopo quella dell'Olimpico e di Bruxelles, ci sarà Napoli
A Skysport parlano dell'attaccante italiano come del favorito per sostituire Thuram in questo caso, ma non è da escludere la coppia dei giovani schierata dal primo minuto, quindi Esposito-Bonny insieme.
L'Inter avrà una settimana complicata: dopo la trasferta all'Olimpico e quella di Bruxelles, la squadra dovrà andare a Napoli a giocare contro la formazione di Conte.
Per non spremere troppo alcuni giocatori sono attesi diversi cambi: de Vrij era in panchina con la Roma e potrebbe essere scelto nell'undici titolare. Sucic atteso da titolare a centrocampo, Frattesi scalpita e Carlos Augusto potrebbe partire dal primo minuto al posto di Dimarco.
