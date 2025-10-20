FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Sky – Union-Inter, torna Sucic. C’è Carlos Augusto. Con Esposito non è da escludere…

coppe

Sky – Union-Inter, torna Sucic. C’è Carlos Augusto. Con Esposito non è da escludere…

Sky – Union-Inter, torna Sucic. C’è Carlos Augusto. Con Esposito non è da escludere… - immagine 1
Chivu sta preparando la sfida contro l'Union che si inserisce in un contesto di tre trasferte: dopo quella dell'Olimpico e di Bruxelles, ci sarà Napoli
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Chi giocherà in attacco contro l'Union in Champions? Avendo giocato Bonny dal primo minuto all'Olimpico di Roma, potrebbe esserci Francesco PioEsposito accanto a Lautaro Martinez.

A Skysport parlano dell'attaccante italiano come del favorito per sostituire Thuram in questo caso, ma non è da escludere la coppia dei giovani schierata dal primo minuto, quindi Esposito-Bonny insieme.

Sky – Union-Inter, torna Sucic. C’è Carlos Augusto. Con Esposito non è da escludere…- immagine 2
Getty

L'Inter avrà una settimana complicata: dopo la trasferta all'Olimpico e quella di Bruxelles, la squadra dovrà andare a Napoli a giocare contro la formazione di Conte.

Per non spremere troppo alcuni giocatori sono attesi diversi cambi: de Vrij era in panchina con la Roma e potrebbe essere scelto nell'undici titolare. Sucic atteso da titolare a centrocampo, Frattesi scalpita e Carlos Augusto potrebbe partire dal primo minuto al posto di Dimarco.

(Fonte: SS24)

Leggi anche
FCINTER1908 / Inter, Di Gennaro ko: Chivu ha scelto di aggregare…
Union SG-Inter, più di 100 anni fa l’unico confronto. I precedenti contro gli altri club belgi

© RIPRODUZIONE RISERVATA