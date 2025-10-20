FCINTER1908 / Inter, Di Gennaro ko: Chivu ha scelto di aggregare…

Il terzo portiere nerazzurro si è operato al polso e il mister ha aggregato il portiere della Primavera. In avanti non c'è Thuram: Esposito e Bonny scalpitano

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 12:30)

Questa mattina l'Inter si sta allenando alla Pinetina in vista della partita contro l'Union SG. Ci sarà il portiere classe 2005 Alessandro Calligaris tra gli uomini a disposizione del mister in Champions, verrà aggregato alla squadra come terzo portiere data l'assenza di Di Gennaro che si è operato questa mattina al polso e serviranno tempi di recupero abbastanza lunghi. Thuram invece, come già era noto, non ci sarà, non ha ancora recuperato dall'infortunio che si è procurato nella gara contro lo Slavia Praga, potrebbe invece esserci per il Napoli.

In avanti In avanti Bonny ed Esposito scalpitano e sono pronti a dare forza a Lautaro Martinez. Dopo l'impiego dal primo minuto in campionato con la Roma e il gol segnato dopo pochi minuti dal fischio d'inizio il francese si candida per un posto da titolare.

Ma Esposito ha fatto altrettanto bene quando è entrato e ha permesso con le sue sportellate alla squadra di difendere il punteggio e i tre punti che sono valsi la momentanea testa della classifica. Nel mirino altri punti, questa volta in Champions, dopo le prime due vittorie nel girone e in vista degli impegni più duri che aspetteranno i nerazzurri nei prossimi mesi in Europa.