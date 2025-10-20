FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league FCINTER1908 / Inter, Di Gennaro ko: Chivu ha scelto di aggregare…

coppe

FCINTER1908 / Inter, Di Gennaro ko: Chivu ha scelto di aggregare…

FCINTER1908 / Inter, Di Gennaro ko: Chivu ha scelto di aggregare… - immagine 1
Il terzo portiere nerazzurro si è operato al polso e il mister ha aggregato il portiere della Primavera. In avanti non c'è Thuram: Esposito e Bonny scalpitano
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Questa mattina l'Inter si sta allenando alla Pinetina in vista della partita contro l'Union SG. Ci sarà il portiere classe 2005 Alessandro Calligaris tra gli uomini a disposizione del mister in Champions, verrà aggregato alla squadra come terzo portiere data l'assenza di Di Gennaro che si è operato questa mattina al polso e serviranno tempi di recupero abbastanza lunghi. Thuram invece, come già era noto, non ci sarà, non ha ancora recuperato dall'infortunio che si è procurato nella gara contro lo Slavia Praga, potrebbe invece esserci per il Napoli.

FCINTER1908 / Inter, Di Gennaro ko: Chivu ha scelto di aggregare…- immagine 2
Getty Images

In avanti

FCINTER1908 / Inter, Di Gennaro ko: Chivu ha scelto di aggregare…- immagine 3
Getty Images
—  

In avanti Bonny ed Esposito scalpitano e sono pronti a dare forza a Lautaro Martinez. Dopo l'impiego dal primo minuto in campionato con la Roma e il gol segnato dopo pochi minuti dal fischio d'inizio il francese si candida per un posto da titolare.

Ma Esposito ha fatto altrettanto bene quando è entrato e ha permesso con le sue sportellate alla squadra di difendere il punteggio e i tre punti che sono valsi la momentanea testa della classifica. Nel mirino altri punti, questa volta in Champions, dopo le prime due vittorie nel girone e in vista degli impegni più duri che aspetteranno i nerazzurri nei prossimi mesi in Europa.

 

Leggi anche
Union SG-Inter, più di 100 anni fa l’unico confronto. I precedenti contro gli altri club belgi
Union SG-Inter, arbitra lo svedese Nyberg: ecco la designazione completa

© RIPRODUZIONE RISERVATA