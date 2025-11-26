FC Inter 1908
Dopo le prime quattro vittorie nelle prime quattro partite, l'Inter di Chivu fa visita all'Atletico Madrid del Cholo Simeone
Dopo le prime quattro vittorie nelle prime quattro partite, l'Inter di Chivu fa visita all'Atletico Madrid del Cholo Simeone con l'obiettivo di strappare altri punti e avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. L'allenatore nerazzurro opta per qualche cambio rispetto al derby: fuori Acerbi, al centro della difesa gioca de Vrij.

Cambiamenti anche a centrocampo, dove ci sono Carlos Augusto a destra e Zielinski al centro. Ad affiancare Lautaro in attacco sarà Bonny. Ecco le formazioni ufficiali:

ATLETICO MADRID (4-4-2): 1 Musso; 16 Molina, 2 Gimenez, 17 Hancko, 3 Ruggeri; 20 Simeone, 8 Barrios, 5 Cardoso, 4 Gallagher; 19 Alvarez, 10 Alex Baena. A disposizione: 31 Esquivel, 33 De Luis, 6 Koke, 7 Griezmann, 9 Sorloth, 11 Almada, 12 Carlos Martin, 15 Lenglet, 18 Pubill, 21 Galan, 22 Raspadori, 23 Gonzalez. Allenatore: Diego Pablo Simeone.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 43 Cocchi, 53 Alexiou, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: François Letexier (FRA)

Assistenti: Cyril Mugnier (FRA)-Mehdi Rahmouni (FRA)

Quarto ufficiale: Jérémie Pignard (FRA)

VAR: Willy Delajod (FRA)

Assistente VAR: Tiago Martins (POR)

