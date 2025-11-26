Dopo le prime quattro vittorie nelle prime quattro partite, l'Inter di Chivu fa visita all'Atletico Madrid del Cholo Simeone con l'obiettivo di strappare altri punti e avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. L'allenatore nerazzurro opta per qualche cambio rispetto al derby: fuori Acerbi, al centro della difesa gioca de Vrij.
Atletico Madrid-Inter, le formazioni UFFICIALI: conferma Carlos Augusto, in attacco c’è Bonny!
Cambiamenti anche a centrocampo, dove ci sono Carlos Augusto a destra e Zielinski al centro. Ad affiancare Lautaro in attacco sarà Bonny. Ecco le formazioni ufficiali:
ATLETICO MADRID (4-4-2): 1 Musso; 16 Molina, 2 Gimenez, 17 Hancko, 3 Ruggeri; 20 Simeone, 8 Barrios, 5 Cardoso, 4 Gallagher; 19 Alvarez, 10 Alex Baena. A disposizione: 31 Esquivel, 33 De Luis, 6 Koke, 7 Griezmann, 9 Sorloth, 11 Almada, 12 Carlos Martin, 15 Lenglet, 18 Pubill, 21 Galan, 22 Raspadori, 23 Gonzalez. Allenatore: Diego Pablo Simeone.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 43 Cocchi, 53 Alexiou, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: François Letexier (FRA)
Assistenti: Cyril Mugnier (FRA)-Mehdi Rahmouni (FRA)
Quarto ufficiale: Jérémie Pignard (FRA)
VAR: Willy Delajod (FRA)
Assistente VAR: Tiago Martins (POR)
