Il City perde col Bodo Glimt, Haaland: “Imbarazzante, non so cosa dire. Solo scusate”

La sconfitta per tre a uno contro la formazione norvegese ha colpito molto l'attaccante che ha chiesto scusa ai tifosi del City
Eva A. Provenzano
43 partite giocate dal 2020 in Europa 32 vittorie centrate. Il Bodo Glimt ha battuto in Champions 3-1 anche il Manchester City di Pep Guardiola e la delusione di Erling Haaland era evidente a fine partita. «Stiamo dando il massimo ma evidentemente manca qualcosa - ha detto - e mi prendo tutta la responsabilità insieme a Rodri, Donnarumma, Rejnders, quelli con più esperienza. Non voglio dare colpa a nessuno ma siamo noi a doverci assumere più responsabilità».

Il City perde col Bodo Glimt, Haaland: “Imbarazzante, non so cosa dire. Solo scusate”- immagine 2
Getty Images

«Perché così non è sufficiente. Siamo il City e non possiamo andare in giro e non vincere le partite. Non dovrebbe essere così e la sconfitta è del tutto meritata. Mi assumo la responsabilità di non aver segnato quando avrei dovuto, mi scuso con tutti e con ogni singolo tifoso che è arrivato fin qui in Norvegia. È imbarazzante e onestamente non so cosa dire, non ho le risposte, posso solo dire: scusate», ha concluso in un'intervista concessa ai microfoni di Skysport.

(Fonte: Sky)

