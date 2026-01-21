43 partite giocate dal 2020 in Europa 32 vittorie centrate. Il Bodo Glimt ha battuto in Champions 3-1 anche il Manchester City di Pep Guardiola e la delusione di Erling Haaland era evidente a fine partita. «Stiamo dando il massimo ma evidentemente manca qualcosa - ha detto - e mi prendo tutta la responsabilità insieme a Rodri, Donnarumma, Rejnders, quelli con più esperienza. Non voglio dare colpa a nessuno ma siamo noi a doverci assumere più responsabilità».

«Perché così non è sufficiente. Siamo il City e non possiamo andare in giro e non vincere le partite. Non dovrebbe essere così e la sconfitta è del tutto meritata. Mi assumo la responsabilità di non aver segnato quando avrei dovuto, mi scuso con tutti e con ogni singolo tifoso che è arrivato fin qui in Norvegia. È imbarazzante e onestamente non so cosa dire, non ho le risposte, posso solo dire: scusate», ha concluso in un'intervista concessa ai microfoni di Skysport.