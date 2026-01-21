FC Inter 1908
Costacurta: “Inter non sia delusa: ha capito cosa fare. 3-4 errori hanno spostato…”

L'ex giocatore ha detto la sua sulla sconfitta dei nerazzurri contro l'Arsenal in Champions League
Eva A. Provenzano
Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, all'indomani dalla sconfitta dell'Intercontro l'Arsenal in Champions League, ha detto la sua su Skysport sulla partita di San Siro: «Non credo che la squadra nerazzurra sia uscita delusa dal confronto. Credo che anzi abbia capito un pochino cosa bisogna fare. Credo che l'Inter non abbia problemi in questo senso, però è una potenziale avversaria nel percorso più avanti».

«La squadra di Artetaè più forte e non c'è dubbio, basta pensare ai cambi. Ma l'Inter è riuscita a capire dove potrebbe batterla la prossima volta. Devono essere bravi perché purtroppo queste squadre ad un minimo errore ti puniscono. E ieri ci sono stati errori, non solo in fase difensiva. Quando hai delle chance là davanti purtroppo a questi livelli è un peccato non segnare. Devi segnare: errori non ce ne possono stare. L'Inter ha avuto 3-4 chance e ha fatto 3-4 errori che secondo me hanno spostato la partita».

