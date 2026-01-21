Tuttto quello che c'è da sapere sul prossimo turno della massima competizione europea, che garantisce il pass per gli ottavi di finale

Fabio Alampi Redattore 21 gennaio - 20:03

La prima fase della Champions League 2025/26 sta per giungere al termine. Il prossimo step saranno i playoff, sfide di andata e ritorno che garantiranno il pass per gli ottavi di finale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio.

Come noto, i playoff coinvolgeranno tutti i club classificati tra la nona e la ventiquattresima posizione: sedici squadre, otto incontri, chi vince raggiunge le otto già qualificate per gli ottavi di finale. Niente da fare per chi si piazzerà tra il venticinquesimo e il trentaseiesimo posto, dal momento che non è prevista la retrocessione in Europa League. Il sorteggio si terrà venerdì 30 gennaio 2026, a Nyon (Svizzera), alle ore 12.

Il sorteggio degli spareggi verrà trasmesso in diretta tv e streaming in Italia da Sky, NOW e Amazon Prime Video, ovvero i tre broadcaster che per questa stagione detengono i diritti della Champions League. Per quanto riguarda Sky, il sorteggio sarà visibile su Sky Sport 24, anche su mobile o pc grazie all'app SkyGo, utilizzabile senza costi aggiuntivi. Un altro modo per seguire in diretta il sorteggio è rappresentato dai servizi offerti dall'UEFA, che lo trasmetterà gratuitamente sia su UEFA.tv che sul proprio canale YouTube.