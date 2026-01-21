FC Inter 1908
Playoff Champions League: data del sorteggio, dove vederlo e squadre coinvolte

Tuttto quello che c'è da sapere sul prossimo turno della massima competizione europea, che garantisce il pass per gli ottavi di finale
Fabio Alampi Redattore 

La prima fase della Champions League 2025/26 sta per giungere al termine. Il prossimo step saranno i playoff, sfide di andata e ritorno che garantiranno il pass per gli ottavi di finale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio.

Come noto, i playoff coinvolgeranno tutti i club classificati tra la nona e la ventiquattresima posizione: sedici squadre, otto incontri, chi vince raggiunge le otto già qualificate per gli ottavi di finale. Niente da fare per chi si piazzerà tra il venticinquesimo e il trentaseiesimo posto, dal momento che non è prevista la retrocessione in Europa League. Il sorteggio si terrà venerdì 30 gennaio 2026, a Nyon (Svizzera), alle ore 12.

Il sorteggio degli spareggi verrà trasmesso in diretta tv e streaming in Italia da Sky, NOW e Amazon Prime Video, ovvero i tre broadcaster che per questa stagione detengono i diritti della Champions League. Per quanto riguarda Sky, il sorteggio sarà visibile su Sky Sport 24, anche su mobile o pc grazie all'app SkyGo, utilizzabile senza costi aggiuntivi. Un altro modo per seguire in diretta il sorteggio è rappresentato dai servizi offerti dall'UEFA, che lo trasmetterà gratuitamente sia su UEFA.tv che sul proprio canale YouTube.

