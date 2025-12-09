Arriva la seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri che adesso slittano in classifica e dovranno fare punti pensanti con Arsenal e Borussia Dortmund per accedere alla fase finale senza passare per gli spareggi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe champions league Classifica Champions League: Inter quinta agganciata dal Liverpool
coppe
Classifica Champions League: Inter quinta agganciata dal Liverpool
La classifica aggiornata dopo il sesto turno di League Phase di Champions League
La nuova classifica al termine della sesta giornata di Champions vede i nerazzurri provvisoriamente quinti in classifica agganciati dal Liverpool e superati dall'Atalanta
© RIPRODUZIONE RISERVATA