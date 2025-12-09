FC Inter 1908
Classifica Champions League: Inter quinta agganciata dal Liverpool

Classifica Champions League: Inter quinta agganciata dal Liverpool - immagine 1
La classifica aggiornata dopo il sesto turno di League Phase di Champions League
Giovanni Montopoli Direttore 

Arriva la seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri che adesso slittano in classifica e dovranno fare punti pensanti con Arsenal e Borussia Dortmund per accedere alla fase finale senza passare per gli spareggi.

Classifica Champions League: Inter quinta agganciata dal Liverpool- immagine 2
MILAN, ITALY - DECEMBER 09: Nicolo’ Barella of FC Internazionale disputes with Alexis Mac Allister of Liverpool FC during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Internazionale Milano and Liverpool FC at Stadio San Siro on December 09, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

La nuova classifica al termine della sesta giornata di Champions vede i nerazzurri provvisoriamente quinti in classifica agganciati dal Liverpool e superati dall'Atalanta

