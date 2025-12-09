Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Inter-Liverpool, Fabio Capello ha parlato così del match di San Siro:
Le dichiarazioni di Capello ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Liverpool, sesta giornata di Champions
"Salah? Conta il gruppo, conta la società ma un giocatore che ha fatto vincere il campionato, protagonista assoluto, non puoi trattarlo così con tre panchine di fila. Non si sono capiti, è mancato il dialogo, Salah è un bene per l'Inter che non ci sia. Un giocatore della sua inventiva, senza anche Wirtz, il Liverpool perde tanta fantasia. Il Liverpool dovrà stare molto attenta all'Inter"
"Questo è il miglior momento per affrontare il Liverpool anche se ha sistemato un po' la difesa. Prima giocava Kerkez che era un disastro, non sapeva difendere e posizionarsi ed era facile entrare da quella parte. Adesso c'è più copertura, una cosa che al Liverpool non è mai stata una priorità"
