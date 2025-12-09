"Salah? Conta il gruppo, conta la società ma un giocatore che ha fatto vincere il campionato, protagonista assoluto, non puoi trattarlo così con tre panchine di fila. Non si sono capiti, è mancato il dialogo, Salah è un bene per l'Inter che non ci sia. Un giocatore della sua inventiva, senza anche Wirtz, il Liverpool perde tanta fantasia. Il Liverpool dovrà stare molto attenta all'Inter"

"Questo è il miglior momento per affrontare il Liverpool anche se ha sistemato un po' la difesa. Prima giocava Kerkez che era un disastro, non sapeva difendere e posizionarsi ed era facile entrare da quella parte. Adesso c'è più copertura, una cosa che al Liverpool non è mai stata una priorità"