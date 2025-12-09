Pandev: “L’Inter sta bene a livello di testa. Il Liverpool concede e spero…”

L'ex calciatore nerazzurro è tra gli opinionisti di Skysport e ha parlato prima della sfida di San Siro tra la formazione di Chivu e il Liverpool

«Assolutamente si, c'è da rifarsi dopo la sconfitta all'ultimo minuto con l'AM. Ma penso che l'Inter sta bene e l'ha dimostrati contro il Como. L'Inter sta bene soprattutto a livello di testa. Ha fatto una grande partita contro la miglior difesa e ha fatto 4 gol. Spero si ripeta stasera: una gara difficilissima, la squadra deve fare la sua partita, ripartire sugli esterni, tenere bene palla, loro concedono tanto dietro e spero l'Inter possa approfittarne».

Così Goran Pandev, tra gli opinionisti di Skysport in Champions League ha parlato dell'Inter e della partita contro il Liverpool.

«Il recupero di Mkhitaryan è importantissimo ma non era facile neanche lasciare Zielinski fuori in questo momento. L'armeno ha esperienza, conosce bene il gioco, con Dimarco si conoscono a memoria. È un giocatore esperto e potrebbe essere anche la sua partita», ha aggiunto a proposito delle scelte di Pandev.

