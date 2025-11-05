Dopo la quarta vittoria in quattro partita l'Inter mantiene il passo da capolista e si posiziona alle spalle di Bayern e Arsenal in virtù della differenza reti
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe champions league Classifica Champions League: Inter terza, stecca il Barcellona. Solo in 3 a quota 12
coppe
Classifica Champions League: Inter terza, stecca il Barcellona. Solo in 3 a quota 12
Continua il momento favorevole dei nerazzurri in champions League che si posizionano al comando insieme a Bayern e Arsenal
Non solo Inter a punteggio pieno. La nuova classifica al termine della quarta giornata di Champions vede in vetta il Bayern Monaco e Arsenal a +11 di differenza reti, segue l'Inter di Chivu "al terzo posto" con un +10. Vince il City che si piazza alle spalle dei nerazzurri a quota 10 punti con Psg, Newcastle, Real Madrid e Liverpool che chiudono il pacchetto delle prime 8.
© RIPRODUZIONE RISERVATA