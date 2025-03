Paolo Condò, dopo la vittoria dell'Inter contro il Feyenoord per due a zero nella gara di andata degli ottavi di Champions League, ha parlato della prestazione dei nerazzurri. "Un'Inter chirurgica", l'ha definita, riferendosi al fatto che i nerazzurri dovevano vincere e hanno di fatto vinto contro la formazione guidata da Van Persie che tornerà a San Siro l'11 marzo per la gara di ritorno.