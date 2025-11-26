Non c'è Oblak che ieri si è allenato nella rifinitura ma che non è ancora pronto. Al suo posto ci sarà l'ex Atalanta Musso tra i pali.

Ieri in conferenza stampa il Cholo Simeone non aveva lasciato grandi spiragli in merito al recupero di Oblak e Llorente. "Sono appena tornato dallo spogliatoio, non ho parlato col medico. Vedrete se ci saranno", la risposta dell'allenatore.