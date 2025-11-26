FC Inter 1908
UFFICIALE – I convocati di Simeone per Atletico Madrid-Inter: out due titolarissimi

L'Atletico ha diramato la lista dei convocati del Cholo Simeone per la partita di Champions contro l'Inter
Matteo Pifferi 

L'Atletico ha diramato la lista dei convocati del Cholo Simeone per la partita di Champions contro l'Inter.

Non c'è Oblak che ieri si è allenato nella rifinitura ma che non è ancora pronto. Al suo posto ci sarà l'ex Atalanta Musso tra i pali.

Non convocato nemmeno Marcos Llorente, anche lui non recuperato dopo il problema accusato nell'ultima partita di Liga contro il Getafe.

Ieri in conferenza stampa il Cholo Simeone non aveva lasciato grandi spiragli in merito al recupero di Oblak e Llorente. "Sono appena tornato dallo spogliatoio, non ho parlato col medico. Vedrete se ci saranno", la risposta dell'allenatore.

Ecco l'elenco dei convocati dei colchoneros.

CONVOCATI ATLETICO

1 Musso

2 Gimenez

3 Ruggeri

4 Gallagher

5 Johnny

6 Koke

7 Griezmann

8 Barrios

9 Sorloth

10 Baena

11 Almada

12 Carlos M.

15 Lenglet

16 Molina

17 Hancko

18 Pubill

19 Julian Alvarez

20 Giuliano Simeone

21 Javi Galan

22 Raspadori

23 Nico Gonzalez

31 Esquiviel

33 De Luis

