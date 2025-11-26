L'Atletico ha diramato la lista dei convocati del Cholo Simeone per la partita di Champions contro l'Inter.
coppe
UFFICIALE – I convocati di Simeone per Atletico Madrid-Inter: out due titolarissimi
Non c'è Oblak che ieri si è allenato nella rifinitura ma che non è ancora pronto. Al suo posto ci sarà l'ex Atalanta Musso tra i pali.
Non convocato nemmeno Marcos Llorente, anche lui non recuperato dopo il problema accusato nell'ultima partita di Liga contro il Getafe.
Ieri in conferenza stampa il Cholo Simeone non aveva lasciato grandi spiragli in merito al recupero di Oblak e Llorente. "Sono appena tornato dallo spogliatoio, non ho parlato col medico. Vedrete se ci saranno", la risposta dell'allenatore.
Ecco l'elenco dei convocati dei colchoneros.
CONVOCATI ATLETICO—
1 Musso
2 Gimenez
3 Ruggeri
4 Gallagher
5 Johnny
6 Koke
7 Griezmann
8 Barrios
9 Sorloth
10 Baena
11 Almada
12 Carlos M.
15 Lenglet
16 Molina
17 Hancko
18 Pubill
19 Julian Alvarez
20 Giuliano Simeone
21 Javi Galan
22 Raspadori
23 Nico Gonzalez
31 Esquiviel
33 De Luis
© RIPRODUZIONE RISERVATA