Salah non convocato per Inter-Liverpool? La novità dell’ultim’ora

Matteo Pifferi Redattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 09:52)

Momo Salah potrebbe non essere convocato per Inter-Liverpool. Il rapporto tra l'ex Roma e l'allenatore Arne Slot è ai minimi storici, come confermato dalle parole di Salah nel post partita di Leeds-Liverpool.

Ora addirittura potrebbe arrivare la decisione drastica del tecnico. A confermarlo è Fabrizio Romano:

"Mo Salah potrebbe essere escluso dai convocati del Liverpool per viaggiare in Italia in vista del match contro l'Inter di martedì. Ci sono discussioni interne in corso dopo le forti parole di Salah, il verdetto è atteso per oggi. Arne Slot parlerà con i giornalisti in giornata", ha scritto Romano su Twitter.

Salah, dopo Leeds-Liverpool, non ha usato giri di parole per raccontare il suo stato d'animo: "Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per questo club. Soprattutto la scorsa stagione. Mi sento come se il club mi avesse abbandonato".

"Per come la vedo io, sembra che vogliano scaricarmi, facendomi passare per il problema della squadra. Slot? Avevo un buon rapporto con lui. All'improvviso non c'è più alcun rapporto. Non so perché. Sembra che qualcuno non mi voglia nel club", ha concluso Salah.