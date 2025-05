Paolo Di Canio, su Skysport, nella fase di avvicinamento alla finale tra PSG e Inter ha parlato di emozioni e strategie attese per la partita che può cambiare la storia. «Sicuramente per i tifosi è un'attesa bellissima. Ma anche per i giocatori in maniera diversa la sentono. Quelli del PSG sono giovani e vogliono fare il treble. Gli interisti per la rivincita, perché sanno e sentono di meritarlo per il lavoro fatto in campo e per alcuni è l'ultima occasione per un trofeo così importante», ha sottolineato l'ex giocatore.