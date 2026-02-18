FC Inter 1908
Alciato svela: “Inter ha chiamato alcuni portieri che hanno giocato a Bodo e Donnarumma…”

Alessandro Alciato, giornalista di Prime Video, ha raccontato due episodi dal prepartita di Bodo/Glimt-Inter. Eccoli
Marco Astori
Alessandro Alciato, giornalista di Prime Video, ha raccontato due episodi dal prepartita di Bodo/Glimt-Inter. Eccoli: "Vi racconto due cose. La prima è cosa ha detto l'arbitro ai responsabili arbitrali delle due squadre: si gioca perché la gibbosità del campo riguarda l'1% del totale del terreno di gioco: poi ci dirà come ha fatto a capirlo e come l'ha calcolato.

La seconda è dall'Inter: negli ultimi giorni hanno chiamato alcuni portieri che hanno giocato qui su questo campo. Donnarumma ha definito i rimbalzi del pallone "ubriachi"".

