FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Di Canio: “Da anni Bayern tra le più forti. L’anno scorso inciampa solo perché l’Inter…”

coppe

Di Canio: “Da anni Bayern tra le più forti. L’anno scorso inciampa solo perché l’Inter…”

Di Canio: “Da anni Bayern tra le più forti. L’anno scorso inciampa solo perché l’Inter…” - immagine 1
Il commento dell'ex giocatore a Skysport dopo la sconfitta nella partita di andata degli ottavi di Champions dell'Atalanta contro il club tedesco
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Paolo Di Canio, dopo la sconfitta dell'Atalanta per sei a uno contro il Bayern Monaco al Gewiss Stadium, ha detto la sua sulla gara degli uomini di Palladino. Ma si è soffermato soprattutto sulla forza del club tedesco.

Di Canio: “Da anni Bayern tra le più forti. L’anno scorso inciampa solo perché l’Inter…”- immagine 2
Getty Images

«I tifosi atalantini applaudono i giocatori perché sapevano comunque sarebbe stata una serata di festa e probabilmente, più degli addetti ai lavori, i tifosi dell'Atalanta hanno bene in mente quali sono le differenze di livello e che quindi ci può stare anche questo risultato. Applaudono la squadra dispiaciuta per questo risultato: immaginavano per come l'avevano preparata, di poter mettere questa sera più in difficoltà il Bayern e tenere aperta la qualificazione nel ritorno. Tra le migliori questo Bayern? Da anni è tra le migliori. L'anno scorso inciampa solo perché l'Inter è stata più brava nelle due partite. Perché manca Musiala, lo abbiamo visto appena entrato che si butta subito in porta», ha concluso.

«Il Bayern è una squadra sempre più matura di anno in anno: incrementano ogni anno di più il livello e la qualità micidiale. Giocano più e se non più delle altre squadre e hanno aggredito una squadra come l'Atalanta che sa anche palleggiare. E questo dovrebbe essere un insegnamento», ha concluso Di Canio.

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Tifoso fa un saluto nazista, Real Madrid multato dall’UEFA
Zazzaroni: “Ho rivelazione grossa sull’Inter, lo ha detto un dirigente!”. Poi reagisce: “Cazzate...

© RIPRODUZIONE RISERVATA