Paolo Di Canio, dopo la sconfitta dell'Atalanta per sei a uno contro il Bayern Monaco al Gewiss Stadium, ha detto la sua sulla gara degli uomini di Palladino. Ma si è soffermato soprattutto sulla forza del club tedesco.
Di Canio: “Da anni Bayern tra le più forti. L’anno scorso inciampa solo perché l’Inter…”
«I tifosi atalantini applaudono i giocatori perché sapevano comunque sarebbe stata una serata di festa e probabilmente, più degli addetti ai lavori, i tifosi dell'Atalanta hanno bene in mente quali sono le differenze di livello e che quindi ci può stare anche questo risultato. Applaudono la squadra dispiaciuta per questo risultato: immaginavano per come l'avevano preparata, di poter mettere questa sera più in difficoltà il Bayern e tenere aperta la qualificazione nel ritorno. Tra le migliori questo Bayern? Da anni è tra le migliori. L'anno scorso inciampa solo perché l'Inter è stata più brava nelle due partite. Perché manca Musiala, lo abbiamo visto appena entrato che si butta subito in porta», ha concluso.
«Il Bayern è una squadra sempre più matura di anno in anno: incrementano ogni anno di più il livello e la qualità micidiale. Giocano più e se non più delle altre squadre e hanno aggredito una squadra come l'Atalanta che sa anche palleggiare. E questo dovrebbe essere un insegnamento», ha concluso Di Canio.
(Fonte: SS24)
