«I tifosi atalantini applaudono i giocatori perché sapevano comunque sarebbe stata una serata di festa e probabilmente, più degli addetti ai lavori, i tifosi dell'Atalanta hanno bene in mente quali sono le differenze di livello e che quindi ci può stare anche questo risultato. Applaudono la squadra dispiaciuta per questo risultato: immaginavano per come l'avevano preparata, di poter mettere questa sera più in difficoltà il Bayern e tenere aperta la qualificazione nel ritorno. Tra le migliori questo Bayern? Da anni è tra le migliori. L'anno scorso inciampa solo perché l'Inter è stata più brava nelle due partite. Perché manca Musiala, lo abbiamo visto appena entrato che si butta subito in porta», ha concluso.