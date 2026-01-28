FC Inter 1908
Non arrivano buone notizie per il Borussia Dortmund in vista della sfida contro l'Inter: Kovac dovrà fare a meno di un titolare
Matteo Pifferi Redattore 

Non arrivano buone notizie per il Borussia Dortmund in vista della sfida contro l'Inter che sarà decisiva per capire se i gialloneri e i nerazzurri potranno ambire alla top 8 oppure dovranno giocarsi i playoff.

Il tecnico del Borussia Dortmund Niko Kovac dovrà fare a meno di un giocatore che in questa stagione sta trovando tanto spazio e garantendo affidabilità in difesa. Come riporta Sky Sport Deutschland, infatti, Waldemar Anton non sarà della partita a causa di un virus influenzale.

Anton quest'anno ha disputato 17 partite (1 gol) in Bundesliga, 3 in Coppa di Germania e finora aveva preso parte a tutte e 7 le partite del Dortmund in Champions, con tanto di gol nella sconfitta di Manchester contro il City.

"La notizia è particolarmente amara, poiché il difensore centrale ha recentemente garantito stabilità al BVB ed è un giocatore chiave. La sua assenza danneggerà i Westfaliani, soprattutto contro una squadra forte come l'Inter. Bensebaini potrebbe sostituire il nazionale tedesco nell'undici titolare del BVB. La difesa a tre sarebbe probabilmente composta dall'algerino, Schlotterbeck e Can", spiega Sky Sport.

