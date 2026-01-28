Stasera si conoscerà il futuro europeo di Inter , Juventus, Atalanta e Napoli. La squadra di Chivu può ancora sognare il passaggio diretto agli ottavi ma, per finire tra le prime 8, occorre necessariamente vincere a Dortmund, magari con tanti gol di scarto, e aspettare poi di conoscere gli altri risultati.

Chi invece rischia l'eliminazione da tutto è il Napoli, che sfiderà in casa il Chelsea e in caso di sconfitta l'eliminazione anche dai playoff sarà certa. Calcio e Finanza, però, ha analizzato quanto incasserebbero le squadre italiane dopo la League Phase: "Partendo dall’Inter, i nerazzurri potrebbero alzare questa cifra fino a circa 68 milioni di euro in caso di conferma dei playoff. Arrivare entro il 16° posto comporterebbe un bonus di 1 milione aggiuntivo, a cui aggiungere un premio extra per il migliore piazzamento in classifica (rispetto a quello delle stime minime).