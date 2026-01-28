FC Inter 1908
Incassi Inter dalla Champions, ecco cosa cambia tra ottavi diretti e playoff

Ecco quanto vale la qualificazione per l'Inter e per le squadre italiane rimaste in gioco, in base al traguardo che riusciranno a raggiungere
Matteo Pifferi 

Stasera si conoscerà il futuro europeo di Inter, Juventus, Atalanta e Napoli. La squadra di Chivu può ancora sognare il passaggio diretto agli ottavi ma, per finire tra le prime 8, occorre necessariamente vincere a Dortmund, magari con tanti gol di scarto, e aspettare poi di conoscere gli altri risultati.

Chi invece rischia l'eliminazione da tutto è il Napoli, che sfiderà in casa il Chelsea e in caso di sconfitta l'eliminazione anche dai playoff sarà certa. Calcio e Finanza, però, ha analizzato quanto incasserebbero le squadre italiane dopo la League Phase: "Partendo dall’Inter, i nerazzurri potrebbero alzare questa cifra fino a circa 68 milioni di euro in caso di conferma dei playoff. Arrivare entro il 16° posto comporterebbe un bonus di 1 milione aggiuntivo, a cui aggiungere un premio extra per il migliore piazzamento in classifica (rispetto a quello delle stime minime).

Se invece i nerazzurri si qualificassero per gli ottavi di finale diretti, i premi lieviterebbero fino a circa 83 milioni di euro. Una cifra alla quale contribuirebbe specialmente il bonus per il passaggio del turno (11 milioni di euro) oltre ai 2,1 milioni dell’ultima partita vinta e al bonus extra per chi entra nei primi otto posti", spiega Calcio e Finanza.

Per le altre, invece, se la Juve si qualificasse ai playoff incasserebbe 63 mln che diventerebbero circa 78 in caso di ottavi diretti. Per l'Atalanta, invece, 75 mln in caso di ottavi e 60 in caso di playoff. Il Napoli, che aritmeticamente non può accedere alla top 8 ma solo ai playoff, riceverebbe una cifra tra i 52 e i 53 mln di euro.

Inter agli ottavi di finale – 83 milioni di euro

Inter ai playoff – 68 milioni di euro

Juventus agli ottavi di finale – 78 milioni di euro

Juventus ai playoff – 63 milioni di euro

Atalanta agli ottavi di finale – 75 milioni di euro

Atalanta ai playoff – 60 milioni di euro

Napoli ai playoff – tra 52 e 53 milioni di euro

