Henry:"No, non è irrispettoso. Inzaghi fa queste rotazioni continue da inizio anno. L'unica cosa che dico è che, fossi stato io il tecnico, magari le avrei fatte in Inter-Venezia piuttosto che in Inter-Arsenal. O magari contro il Verona dopo la sosta. Ma non è irrispettoso. Però ti dice cosa pensano dell'Arsenal. Certo, se fossi un giocatore dell'Arsenal penserei: ah è così che ci affrontate? Seriamente? Con questa formazione? Ok vediamo stasera come va".