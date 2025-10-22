Dopo il trionfo per 4-0 sul campo dell'Union Saint Gilloise, i nerazzurri sono nel gruppo di testa, con possibilità concrete di top 8

L’Inter continua a impressionare anche nelle proiezioni statistiche della Champions League. Dopo il trionfo per 4-0 sul campo dell'Union Saint Gilloise, i nerazzurri sono nel gruppo di testa, con possibilità concrete di qualificarsi nuovamente nelle prime otto d'Europa e saltare così la fase dei playoff.

Secondo i dati elaborati da Football Meets Data, i nerazzurri hanno addirittura l'84% di probabilità di raggiungere direttamente gli ottavi di finale e il 100% di passare almeno tra le prime 24.

Davanti all’Inter, solo Arsenal (96%) e PSG (89%), mentre dietro si trovano colossi come Manchester City (73%), Bayern Monaco (71%) e Real Madrid (70%). Un dato che conferma la crescita costante del gruppo di Cristian Chivu, ormai presenza fissa tra le big del continente. L'addio di Simone Inzaghi non ha cambiato lo status europeo dell'Inter, che continua a macinare punti ed elogi.

Barcellona e Liverpool inseguono con il 58% e il 42%, mentre tra le italiane Atalanta (16%), Napoli (10%) e Juventus (10%) restano in corsa con percentuali più modeste.

La forza dell'Inter si misura anche nella continuità dei risultati europei: dalla stagione 2022/2023, l'Inter è la squadra che ha ottenuto più clean sheet in Champions League (23 su 39 partite).